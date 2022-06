நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு.. மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி அறக்கட்டளை கட்டிடங்கள் இடிப்பு.. போலீஸ் குவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

செங்கல்பட்டு: மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான அடிகளார் திருமண மண்டபத்தில் ஒரு பகுதியை, தாங்களாகவே ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ள பகுதியை கோயில் நிர்வாகம்அகற்றி கொள்ள உத்தரவாதம் அளித்துள்ளனர்.

நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு.. மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி அறக்கட்டளை கட்டிடங்கள் இடிப்பு..

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்திற்குச் சொந்தமான அறக்கட்டளை மூலம் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், மருத்துவமனை, வணிக பயன்பாட்டுக் கட்டிடங்கள் உள்ளிட்டவை மேல்மருவத்தூர், கீழ்மருவத்தூர், சோத்துப்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் இயங்கி வருகின்றன.

நேரா பாஜகவுக்குத்தான் ஸ்கெட்ச்! ஒரே கல்லில்

இவற்றில் ஒரு சில கட்டிடங்கள் அரசு நீர்நிலை புறம்போக்கு நிலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு செய்து கட்டப்பட்டிருப்பதாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவர் கடந்த 2018-ல் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

English summary

Melmaruvathur Commercial complexes occupied by water bodies, houses demolished. The temple administration has guaranteed the removal of a part of the Adigalar wedding hall owned by the Melmaruvathur Adiparasakthi Foundation, which they have occupied themselves.