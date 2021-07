சார்பட்டா பரம்பரை படத்திற்கு ஜெயக்குமார் கடும் எதிர்ப்பு.. பா.ரஞ்சித் மீது சரமாரி குற்றச்சாட்டு

Chennai

சென்னை: சார்பட்டா பரம்பரை திரைப்படத்தில் 30 ஆண்டுகால நல்லாட்சியை திட்டமிட்டு மறைத்து உள்ளார் இயக்குனர் பா. ரஞ்சித் என்று அதிமுக மூத்த தலைவர் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சரான ஜெயக்குமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ஆர்யா, பசுபதி, கலையரசன், ஜான் விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் 22ஆம் தேதி அமேசான் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது சார்பட்டா பரம்பரை திரைப்படம்.

1970-களில் சென்னையில் இருந்த குத்துச்சண்டை வாழ்வியலை , அப்படியே கண் முன்னால் எடுத்து வரும் அளவுக்கு இந்த திரைப்படத்தில் உழைப்பு கொட்டப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

Sarpatta Parambarai: AIADMK former minister Jay Kumar has condemns Director Pa. Ranjith over Sarpatta Parambarai movie. He says MGR is wrongly projected by the director in this movie.