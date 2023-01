தமிழ்நாட்டில் வரும் நாட்களில் நல்ல மழை இருக்கு.. எந்த மாவட்டங்களில் தெரியுமா! வானிலை மையம் தகவல்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக வரும் நாட்களில் கடலோர மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவை காட்டிலும் சற்று கூடுதலாகப் பெய்தது. இதனால் மாநிலத்தில் உள்ள பல நீர் பிடிப்பு பகுதிகள் நிரம்பியுள்ளதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர்.

இதனிடையே மாநிலத்தில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக வரும் நாட்களில் கடலோர மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

2015 சென்னை வெள்ளம் நினைவிருக்கா? பசிபிக் கடலில் உருவாகும் புதிய 'எல் நினோ'.. ஏன் முக்கியம்?

English summary

Dry climate followed by mild rain in Tamilnadu says Chennai Meteorological dept: Chennai Meteorological dept says Chennai will not have rain for next 48 hours.