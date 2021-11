மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் மினிபஸ்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்... பயணிகள் மகிழ்ச்சி

Chennai

சென்னை : சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களை எளிதில் அடைவதற்காக இன்று முதல் மீண்டும் மினி பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது.

முதற்கட்டமாக 12 பேருந்து சேவைகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

ஆலந்தூர், விமான நிலையம், கோயம்பேடு போன்ற மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் இந்த மினி பேருந்து சேவை தொடங்கப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

From today, minibuses will be re-launched to facilitate access to metro stations in Chennai. Chief Minister MK Stalin is scheduled to launch the first phase of 12 bus services today. It has been reported that this mini bus service will be launched at crowded places like Alandur, Airport and Coimbatore.