தனியார் பள்ளிகளில் தான் அதிக தற்கொலை! காரணம் என்ன தெரியுமா? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் சொன்ன விளக்கம்!

சென்னை : அதிகம் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் தான் தற்கொலை சம்பவங்களில் ஈடுபடுகிறார்கள் எனவும், அதிக அழுத்தம் கொடுத்து அதிக மதிப்பெண் பெற வைத்து பள்ளியை பேனர் வைத்து விளம்பரபடுத்துவதால் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடப்பதாக தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

தனியார் பள்ளிகளில் தான் அதிக தற்கொலை! காரணம் என்ன தெரியுமா - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய சென்னை மண்டல அளவிலான ஆய்வுக் கூட்டம் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தலைமையில் செம்மஞ்சேரியில் உள்ள தனியார் கல்லூரி கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்றது.

இதில் பள்ளி கல்வித்துறை அதிகாரிகள், திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எஸ்.அரவிந்த்ரமேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்ட நிலையில், பள்ளி கல்வித்துறையில் மாணவர்களின் நலன் குறித்தும், மேம்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது.

Tamil Nadu School Education Minister Anbil Mahesh Poiyamozhi has said that most of the private school students are involved in suicide incidents and such incidents are happening because of the pressure to get high marks.