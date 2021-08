வேளாண் சட்டம்: துரைமுருகன் வைத்த செக்.. ஓபிஎஸ் பற்றி சீண்டல்! வேறு வழியின்றி வெளிநடப்பு செய்த அதிமுக

Chennai

சென்னை: மத்திய அரசின் 3 வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரான தீர்மானங்களை அதிமுக ஆதரிக்கிறதா, எதிர்க்கிறதா என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் கேள்வியால் செக் வைத்தபிறகு அதிமுக வெளிநடப்பு செய்து உள்ளது.

மத்தியில் இந்த சட்டங்களுக்கு, அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும், எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவருமான, ஓ.பன்னீர்செல்வம் மகன் ரவீந்திரநாத் எம்பி ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், அதற்கு எதிரான தீர்மானத்துக்கு அதிமுக ஆதரவு அளித்தால் மகன் ஆதரவு, தந்தை எதிர்ப்பு என தலைப்பு செய்தி வரும் என்பதால் ஓபிஎஸ் வெளிநடப்பு செய்கிறார் என்று துரைமுருகன் கிண்டல் செய்தார்.

இந்த சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள் அனைத்தும் வேண்டிய சட்டசபை கூட்டத்தில் தான் நடந்தன.

Minister Durai Murugan has asked AIADMK leaders that, whether they are supporting Union government's farm laws or not? after raising this, AIADMK have walk out from the Assembly. Minister Durai Murugan says Ravindranath MP had extended his support to the farm laws so that O.Panneerselvam has to take walk out decision.