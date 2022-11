“அங்கதான் போறோம்.. நீங்களும் வாங்க..” பிரஸ்மீட்டில் கேட்ட செய்தியாளரை சட்டென அழைத்த அமைச்சர் நேரு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓட்டேரி பகுதியில் மழைநீர் தேங்கியிருப்பதாக செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, தண்ணீர் போய்க்கொண்டு தான் இருக்கிறது. நான் அங்கு தான் போகிறேன். நீங்களும் வந்தீர்கள் என்றால் போய் பார்த்துவிடலாம் என அமைச்சர் கே.என்.நேரு பதில் அளித்தார்.

சென்னையில் நேற்று முன் தினம் இரவு முதல் கொட்டித் தீர்த்து வரும் மழையால், சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் சீரமைக்கப்படாத இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது.

சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேங்கியிருக்கும் மழைநீரை இன்று மாலைக்குள் வெளியேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

”536 மோட்டார்கள் தயார்” வடசென்னையில் மாலைக்குள் மழைநீர் அகற்றப்படும்.. அமைச்சர் கேஎன் நேரு!

English summary

When a journalist questioned about rain water in Chennai's Otteri area, Minister K.N. Nehru replied that the water is going away, I'm just going there, You can come with me and see.