“ஸ்டாலின் ராசியில்லாதவர்னு சொன்னாங்க.. இன்று நிலைமைய பாருங்க.. அவ்வளவு ராசி” - கே.என்.நேரு கிண்டல்!

சென்னை : "முதல்வர் ஸ்டாலினை ராசி இல்லாதவர் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். ஆனால் இன்று சட்டசபைக்கு வர முடியாத அளவிற்கு அவர்கள் ராசிக்காரர்களாக உள்ளார்கள்" என எடப்பாடி பழனிசாமியை மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார் அமைச்சர் கே.என்.நேரு.

மேலும், உங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் முதல்வருக்கு இல்லை என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையின் விமர்சனத்திற்கு அமைச்சர் கே.என்.நேரு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில், பெரம்பூர் ரமணா நகரில், இரண்டாவது முறையாக திமுக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில், அமைச்சர் கே.என்.நேரு, அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு, சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன், இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் மொய்தீன், சென்னை மேயர் பிரியா உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

"They said that Chief Stalin MK Stalin is an unlucky person. But today they are so unlucky that they cannot come to the assembly” : Minister KN Nehru criticized Edappadi Palaniswami.