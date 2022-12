உலகை மிரட்டும் கொரோனா பிஎப் 7! மக்கள் அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமனியன் நம்பிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கொரோனாவின் புதிய வகை மாறுபாடான பிஎஃப் 7 உலகையே மீண்டும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கும் நிலையில் தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை 1.25 லட்சம் அளவுக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதிகள் உள்ளன என தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் உலகம் முழுவதும் மீண்டும் தலை தூக்கி இருக்கிறது. சீனா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், தென் கொரியா, பிரான்ஸ் இத்தாலி உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் அதிகரித்துள்ளதோடு பரவலானதும் அதிகரித்திருக்கிறது.

சீனாவில் மட்டும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் புதிய பாதிப்புகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து இருக்கிறது. கொரோனாவின் மாறுபட்ட வேரியன்டான ஓமைக்ரான் பிஎஃப் 7 காரணமாக சீனாவில் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Tamil Nadu Medical and Public Welfare Minister M. Subramanian has said that as far as Tamil Nadu is concerned, there are 1.25 lakh beds in government hospitals as the new variant of Corona BF 7 has once again put the world in fear.