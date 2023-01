அப்செட்! வெளியேறிய ஆளுநர்.. இந்தியில் முழங்கிய பாஜக எம்எல்ஏக்கள்! தமிழை காப்போம் என அமைச்சர் ட்வீட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இன்றைய சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் ஆளுநர் உரையின்போது தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்து கொடுத்த உரையை தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வாசிக்காமல் பல்வேறு வரிகளையும், வார்த்தைகளையும் தவிர்த்தது சர்ச்சையாகி உள்ள நிலையில் அவர் தேசிய கீதம் பாடும் முன்பு அவையை விட்டு வெளியேறியபோது இந்தியில் பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் முழக்கமிட்டதாக அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

2023 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு சட்டசபைக் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கிய நிலையில், முதலில் உரையாற்றிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் தமிழ்நாடு அரசின் நோக்கம், செயல்பாடுகள், வளர்ச்சித் திட்டங்கள் திட்டங்கள் குறித்து உரையாற்றினார்.

தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்து கொடுத்த உரையில், அரசு குறிப்பிட்டு இருந்த தகவல்களை படித்தாமல் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தவிர்த்ததாக திமுக கூட்டணி கட்சிகள் மட்டுமின்றி பாமகவும் குற்றச்சாட்டி இருக்கிறது.

Minister Mano Thangaraj has said that BJP MLAs chanted slogans in Hindi when Tamil Nadu Governor RN Ravi omitted various lines and words without reading the speech prepared by the Government of Tamil Nadu during the Governor's speech in today's assembly session.