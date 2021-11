Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மழைநீர் வடிகால் வசதி தொடர்பாக விசாரணை கமிஷன் அமைப்பேன் என முதல்வர் கூறியது சரிதான். உப்பை திண்றவன் தண்ணீர் குடித்து தான் ஆக வேண்டும் என்று அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு தெரிவித்தார்.

விசாரணை கமிஷன்.. அதிமுகவை அதிரவைத்த அமைச்சர் சேகர்பாபுவின் பேச்சு !

சிம்ஸ் - எஸ்.ஆர்.எம் மருத்துவ நிறுவனம் சார்பில் சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக இலவச ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு கொடி அசைத்து தொடக்கி வைத்தார்.

அதன்பின்னர் அமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் பேசியதாவது, சிம்ஸ் - எஸ்.ஆர்.எம் மருத்துவ நிறுவனம் சார்பில் சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக இலவச ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் தொடங்கி வைக்கப்படுகிறது.

The Chief Minister MK Stalin was right when he said that he would set up a commission of inquiry into the rainwater drainage facility, Minister P K Sekar Babu said.