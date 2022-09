பல்கலைக்கழக வேந்தராக ஆளுநர் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.! பளீச் என விளக்கிய அமைச்சர் பொன்முடி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: திராவிடத்தால் கற்றோம் என்ற தலைப்பில் பேசிய அமைச்சர் பொன்முடி, வேந்தர்களாக ஆளுநர்கள் இருப்பது குறித்து சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணா, பெரியார் பிறந்த நாள் மற்றும் திமுக தொடங்கப்பட்ட நாள் என அனைத்தும் செப்டம்பர் மாதம் தான் வருகிறது. இதனால் செப்டம்பர் என்றாலே திமுகவினருக்கு உற்சாகம் தான்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதம் திமுக சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும். திமுக சார்பில் இந்த ஆண்டும் மாநிலம் முழுக்க பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Minister Ponmudi explains why governor should not be university chancellors: Minister Ponmudi says state need to be in state subject.