வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததோ அண்ணாமலை! மடியில் கனமில்லை வழியில் பயமில்லை! சேகர் பாபு அட்டாக்!

சென்னை : வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததோ என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், எங்களுக்கு மடியில் கனமில்லை அதனால் வழியில் பயமில்லை என தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையின் ரபேல் வாட்ச் விவகாரம் தான் தற்போது அனைத்து செய்திகளிலும் சமூக வலைதளங்களையும் ஆக்கிரமித்து இருக்கிறது. அந்த வாட்சின் விலை கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் ரூபாய் என கூறப்படுகிறது.

முதன்முறையாக இது குறித்து திமுக அமைச்சரான செந்தில் பாலாஜி கேள்வி எழுப்பிய நிலையில் அது தொடர்பாக பதில் அளித்த அண்ணாமலை இது ரஃபேல் விமானத்தின் பாகங்களில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது. தேசியவாதி என்பதால் நான் இந்த கடிகாரத்தை அணிந்திருக்கிறேன் என்றார்.

