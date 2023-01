"எங்கு பார்த்தாலும் வடமாநிலத்தவர்.. ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு.." மாணவர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் உதயநிதி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் மட்டுமே தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்டுவதும், மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்புகளுக்கான யுபிஎஸ்சி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை என்பதும் மிகவும் வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய செய்தி என தமிழ்நாடு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநிலக் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டும் மையம் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகளை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

பின்னர் பேசிய அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் மத்திய அரசு பணிகளில் ஆர்வம் காட்டாததே மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் வெளிமாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாகப் பணிபுரிவதற்கு காரணம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 1,12,500 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு! அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் புது தகவல்!

English summary

TN Youth Welfare and Sports Development Minister Udhayanidhi Stalin has said that it is a very sad news that Tamil Nadu students are only interested in Tamil Nadu government jobs and not interested in competitive exams like UPSC for central government jobs.