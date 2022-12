சால்வை பூங்கொத்து வேண்டாம்.. அதுக்கு பதிலாக ‘இது தான்’ எனக்கு வேண்டும்! உதயநிதியின் அடடே கோரிக்கை!

Chennai

சென்னை : என்னைச் சந்திக்க வரும் கழகத்தினர் இனிமேல் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் தயாரிக்கும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை அன்புப் பரிசாக வழங்கலாம். இவற்றை ஆதரவற்ற குழந்தைகள், முதியோர் காப்பகங்களுக்கு வழங்க முடிவு செய்துள்ளோம் என அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கட்சியினருக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,"மாண்புமிகு முதல்வர்-நமது கழகத் தலைவர் அவர்கள், தன்னை சந்திக்க வருபவர்கள் புத்தகங்களை மட்டுமே அளிக்க வேண்டும், மலர்மாலை, பூங்கொத்து, பொன்னாடைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டு, அதன்படியே செயல்பட்டு வருகிறார்.

அப்படி அவருக்கு வழங்கப்பட்ட புத்தகங்கள், பல்வேறு நூலகங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தனக்கு அன்பளிப்பாக வந்த புத்தகங்களில் 1,350 புத்தகங்களைப் பள்ளிக்கல்வித் துறையின் பொது நூலகத்திற்கு அரசின் அறிவுப்பரிசாக இன்று துறை அமைச்சரிடம் முதலமைச்சர் வழங்கியதை, நாம் அறிவோம்.

English summary

Members of the DMK who come to meet me can henceforth give essential items produced by women's self-help groups as a gift of love. Minister Udhayanidhi Stalin has requested the party members that they have decided to give these to destitute children and old age shelters.