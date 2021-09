முதல்வர் ஸ்டாலின் எடுத்த புதிய முன்னெடுப்புகள்.. விமர்சனங்களும்.. வரவேற்புகளும்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : திடீரென சென்று ஆய்வு நடத்தும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினின் இந்த புதிய முன்னெடுப்புகள், உண்மையில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. சிலர் இதனை சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனமும் செய்கிறார்கள். ஆனால் நிர்வாக ரீதியாக ஸ்டாலின் நடத்தும் புதிய ஆய்வுகள், எதையும் சரியாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அக்கறையை அதிகாரிகளுக்கு ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் எது செய்தாலும் அது தலைப்பு செய்தியாகும் என்பது உண்மை தான். அவர் காரில் செல்லும் போது பஞ்சர் ஆகி, அவர் மாற்று காரில் சென்றால் கூட அது பெரிய செய்தியாக பேசப்படும் காலம் இது. ஏன் முதல்வர் காலையில் வாக்கிங் போனால் கூட, ஊடகங்களில் அது ஹாட் டாப்பிக்காக பேசப்படுகிறது.

மத்திய அரசிடம் , தமிழகத்திற்கு வேண்டிய நிதிகளை கேட்டு பெறுவது, துறை வாரியான கோப்புகளிளை ஆராய்ந்து கையெழுத்து போடுவது, புதிய திட்டங்களை உருவாக்கி அதற்கு தேவையான நிதி ஆதாரங்களை திரட்டுவது, பொதுமக்களின் மிக முக்கியமான பிரச்சனைகளில் தலையிட்டு சரி செய்ய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடுவது என நாள்தோறும் ஏராளமான வேலைகளும் பொறுப்புகளும் முதல்வராக இருப்பவர்களுக்கு உள்ளது.

'வேலை.. வேலை.. வேலை..' +2 படித்திருந்தால் போதும்.. மத்திய அரசு வேலை ரெடியா இருக்கு

English summary

These new initiatives of Chief Minister mk Stalin have indeed been very well received. Some even criticize it on social media. But Stalin's new administrative studies have raised good concerns that anything should be kept right.