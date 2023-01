ஆர்.என்.ரவி ஆளுநரா? பாஜகவின் அடிமட்ட தொண்டரா? மனிதநேய மக்கள் கட்சி கடும் கண்டனம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஆர்.என்.ரவி தன்னை ஆளுநர் என்பதை மறந்து பாஜகவின் அடிமட்டத் தொண்டரைப் போல பேசிக் கொண்டிருப்பதாக மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், தமிழ்நாடு என்பதற்கு பதில் தமிழகம் என்று அழைப்பது தான் சரியாக இருக்கும் என்ற ஆளுநரின் பேச்சுக்கு தனது கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக ஜவாஹிருல்லா விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

மதிய உணவு திட்டத்தில் சிக்கன், பழங்கள்.. மம்தா பானர்ஜி சூப்பர் பிளான்..ஆனாலும் ஒரே ஒரு சிக்கல்

English summary

Jawahirullah has criticized RN Ravi is forgetting that he is the governor and talking like a grassroots volunteer of the BJP.