இந்த எண்களில் சிவசங்கர் பாபா மீது புகாரளிக்கலாம்.. தகவல்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்.. போலீசார் உறுதி

சென்னை: சிவசங்கர் பாபாவால் பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளான மாணவிகள் புகார் அளிக்க தொலைப்பேசி எண்களை அறிவித்துள்ள சிபிசிஐடி, புகார் தருவோரின் விவரங்கள் ரகசியமாகக் வைக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் பிஎஸ்பிபி பள்ளி ஆசிரியர் ராஜகோபாலன் தொடங்கி பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த பலரைத் தமிழ்நாடு போலீசார் கைது செய்து வருகின்றனர்.

சில வாரங்களுக்கு முன் சிவசங்கர் பாபாவுக்கு எதிராக அவரது பள்ளியில் படித்த மாணவிகள் சிலர் புகார் அளித்தனர்.

CBCID has announced the phone numbers so that students who have been sexually harassed by Sivashankar Baba can complain. Police also assured that the details of the students will be kept confidential.