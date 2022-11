5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை..சென்னையில் இடி மின்னலுடன் சாரல்..வானிலை மையம் சொன்ன குட் நியூஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் நேற்றைய தினம் பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாமரைப்பக்கத்தில் 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. திருத்தணி, காஞ்சிபுரத்தில் தலா 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கரூர், வந்தவாசியில் தலா 5 செமீ பதிவாகியுள்ளது. குடியாத்தம், கலவை, திருத்தணி தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சோழவரம், திருவள்ளூர், வெம்பாக்கம் திருவாலங்காடு அரக்கோணம், கிருஷ்ணகிரி, பரூர்,திருப்பத்தூர், பள்ளிப்பட்டு, எடப்பாடி, ஆற்காட், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, காட்பாடியில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பாலக்கோடு, பொன்னேரி , விரிஞ்சிபுரம், தளி தர்மபுரி பகுதியில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், நேற்று தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வட தமிழகத்தின் மேல் நகர்ந்து இன்று காலை வலுவிழந்தது. வட தமிழகத்தின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக இன்று வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

இன்று முதல் 28ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

கனமழைக்கு ரெஸ்ட்.. 5 நாட்களுக்கு லேசான மழை.. சென்னையில் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழைதான்

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். ஒருசில பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25 டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கக்கூடும்.

அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். ஒருசில பகுதிகளில் லேசானது / மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25 டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has announced that there is a possibility of moderate rain in Tamil Nadu from today for 5 days. According to the announcement issued by the Meteorological Department, moderate rain with thunder and lightning may occur in Chennai and its suburbs.