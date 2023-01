கட்டை விரலை கேட்டால்.. இது காதைத் திருகி எதிர்க் கேள்வி கேட்கும் காலம்! முரசொலி அடுத்த அட்டாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நீடித்து வரும் நிலையில், எதைச் சொன்னாலும் கன்னத்தில் போட்டுக் கொண்டு கேட்ட காலம் மலையேறிவிட்டது. இது: காதைத் திருகி எதிர்க் கேள்வி கேட்கும் காலம் என திமுக அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலியில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த கட்டுரையில்," சனாதனச் சரக்கை தமிழ்நாட்டுக் கடைகளில் விற்க வந்திருக்கும் ஆளுநர் ஆர்.என்.இரவி, இதனை 'தமிழ்நாட்டுத் தயாரிப்பு' என்று சொல்வதைப் பார்க்கும்போது கோபம் கொப்பளிக்கிறது.

சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திரச் சந்தடிகளிலே கோத்திரச் சண்டையிலே ஆதியிலே அபிமானத்து அலைகின்ற உலகீர் அலைந் தலைந்து வீணேநீர் அழிதல் அழகலவே! - என்பதுதான் தமிழர்தம் அறநெறியாகும்!

As the conflict between the Governor of Tamil Nadu RN Ravi and the Tamil Nadu government continues, the days of listening to whatever is said on the cheek are over. It has been criticized in the DMK's official daily Murasoli as a time of: turning one's ear and asking counter-questions.