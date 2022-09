தெலுங்கானா புலியை பார்த்து பயந்துட்டு.. தமிழகத்தில் முறத்தை வீசுவது வீரமோ? தமிழிசையை விடாத ‘சிலந்தி’

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : புலியை தெலுங்கானாவில் பார்த்து பயந்து ஓடி வந்து விட்டு தமிழ்நாட்டில் இன்று முறத்தை வீசுவது என்ன வீரமோ? ஆளுநர் திருமதி தமிழிசை தான் விளக்க வேண்டும் என முரசொலியின் சிலந்தி பதில்கள் பகுதியில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகரராவ் மாநில ஆளுநரான தமிழிசை சௌந்தர்ராஜனுக்கும் இடையே நீண்ட காலமாகவே மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக அரசு நிகழ்ச்சிகளை தமிழிசை சௌந்தர்ராஜனுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படாததோடு அவர் செல்லும் இடங்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கூட செல்வதில்லை.

இந்த நிலையில் தான் தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் மக்களை சந்திப்பதில் சிக்கல் இருப்பதாகவும் தேசியக்கொடியை ஏற்றவும் குடியரசு தின உரை நிகழ்த்த கூட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறியிருந்தார். இது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

What kind of bravery is it to see a tiger in Telangana and run away to face it today in Tamil Nadu? Murasoli's silandhi Answers section has been severely criticized as Governor Mrs. Tamilisai should explain.