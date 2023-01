ஷாக்.. 2022ல் சென்னையில் அதிகரித்த கொலைகள்.. 2020, 2021யை விட மோசம்.. ஆனாலும் ஆறுதல்.. எப்படி?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் 2020, 2021ம் ஆண்டுகளை ஒப்பிடும்போது 2022ல் அதிக கொலைகள் நடந்துள்ள ஷாக் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் 2020 முதல் 2022 வரையிலான ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து சென்னையில் கொலை வழக்குகள் உயர்ந்து வருவது வருத்தமளிக்கும் வகையில் உள்ளது. இருப்பினும் கூட சென்னையில் ஒட்டுமொத்த குற்றங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது ஆறுதலான விஷயமாக உள்ளது. 2022ல் சென்னையில் நடந்த குற்ற சம்பங்கள் பற்றிய முழுவிபரத்தை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

தமிழ்நாட்டின் தலைநகராக சென்னை உள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள் என எடுத்து கொண்டால் டாப் 10ல் சென்னைக்கும் இடமிருக்கும்.

சமீபத்தில் கூட பெண்களின் பாதுகாப்பாக பணிபுரிய சிறந்த நகரங்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவதார் குழுமம் நடத்திய இந்த ஆய்வில் 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை நகரங்களின் பட்டியலில் சென்னை முதலிடம் பிடித்தது.

English summary

Shocking information has been revealed that there have been more murders in 2022 compared to the years 2020 and 2021 in Chennai, the capital of Tamil Nadu. Also, the increasing number of murder cases in Chennai from 2020 to 2022 is saddening.