'பாஜக கூட்டணியால் தோல்வி'-அது என் சொந்த கருத்து..அதிமுக நிலைப்பாடு இல்லை.. சிவி சண்முகம் அந்தர்பல்டி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தேர்தல் தோல்விக்கு பாஜக தான் காரணம் என்று கூறியது தனது சொந்தக் கருத்து என்றும் அது அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ கருத்து இல்லை என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியால் 75 இடங்களில் மட்டுமே வெல்ல முடிந்தது. இதில் அதிமுக மட்டும் 66 இடங்களில் வென்றிருந்தது.

இந்தத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக போட்டியிட்டது. இதில் மொத்தம் 20 இடங்களில் போட்டியிட்ட பாஜக நான்கு தொகுதிகளில் மட்டுமே வென்றது.

ஸ்டேன் சுவாமி மரணத்தை கண்டித்து.. எல்கர் பரிஷத் வழக்கில் கைதான 10 பேர் சிறையில் உண்ணாவிரதம்

English summary

Former minister CV Shanmugam has explained that his speech about BJP is his own Opinion. CV Shanmugam yesterday said that BJP is the reason behind ADMK's defeat in the assembly election.