நளினிக்கு பரோல் கேட்டு தாய் மனு... பரிசீலனையில் உள்ளதாக ஐகோர்ட்டில் அரசு பதில்

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை : ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் இருக்கும் நளினிக்கு பரோல் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

நளினிக்கு பரோல் வழங்க உத்தரவிடுமாறு தாய் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு இந்த பதிலை தெரிவித்துள்ளது.

உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட தன்னை கவனித்துக்கொள்ள மகள் நளினிக்கு பரோல் வழங்குமாறு ஏற்கனவே தாய் பத்மா தமிழக உள்துறை செயலாளருக்கு மனு அளித்திருந்தார்.

எழுவர் விடுதலைக்கு காத்திராமல் என்னை விடுவியுங்கள்: நளினி கோரிக்கை

English summary

The Tamil Nadu government has said it is considering granting parole to Nalini, who is in jail in the Rajiv murder case. The Tamil Nadu government has given this answer in the Chennai High Court in the case of the mother seeking an order to grant parole to Nalini.