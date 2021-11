அதிர்ச்சி ரிப்போட்!! குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுவதால் அதிக உயிரிழப்புகள்.. சென்னை தான் மிக மிக மோசம்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: மது அருந்திவிட்டு வாகன ஓட்டுவதால் ஏற்படும் விபத்துகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தலைநகர் சென்னையில் தான் அதிகபட்ச உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டாஸ்மாக் மது விற்பனை மூலம் அரசின் வருவாய் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி 2 நாட்களில் ரூ 431 கோடிக்கு மது விற்பனையானது.

செல்போன் அழைப்பில் வந்த எமன்...கார் மீது பைக் மோதியதில் தந்தை கண் முன்னே மகன் பலி - 3 பேர் படுகாயம்

அதேநேரம் மறுபுறம் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவதால் ஏற்படும் விபத்துகளும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், இது குறித்து தேசிய குற்றவியல் ஆவணக் காப்பகம் ஷாக் தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

Chennai recorded the highest number of drunk driving deaths in the country in 2020. One in four traffic fatalities in Chennai.