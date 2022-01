நீட் தேவையில்லை.. உறுதியாக இருக்கிறோம்.. அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் தமிழக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்த பாமக

Chennai

oi-Logi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு நீட் தேர்வு கூடாதென்பதில் பா.ம.க உறுதியாக உள்ளதாக அனைத்து கட்சி கூட்டம் முடிந்ததும் பா.ம.க தலைவர் ஜி.கே.மணி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் தலைமை செயலகத்தில் இன்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், நீட் தேர்வு விவகாரம் குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் விவாதங்கள் நடந்தன. இந்தக்கூட்டத்தில் அனைத்துக் கட்சியில் இருந்தும் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர். பா.ம.க சார்பில் அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.மணி கலந்துகொண்டார்.

மேலும் நீட் தேர்வு விலக்கு விவகாரத்தில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளிடமும் ஒருமித்த நிலைப்பாட்டை இயற்றுவதற்கு இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். இதையடுத்து 13 கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.

இன்று காலை 10.30 மணிக்கு தலைமை செயலக வளாகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை கூட்டரங்கில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமை வகித்தார்.

English summary

An all party meeting organaised by Chief Minister MK Stalin was held today at the Secretariat in Chennai. At this meeting, discussions took place on the issue of NEET selection from various angles. The meeting was attended by delegates from all parties. GK Mani, the leader of the party, was present on behalf of the PMK.