எல்லா கோட்டையும் அழிங்க..பாமக தலைமையில் பாஜக+பிற கட்சிகள்! அச்சாரம் போடும் அரசியல் நகர்வு! ட்விஸ்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாடாளுமன்றத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை திமுக அதிமுக கூட்டணியே பிரதானமாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எந்த கூட்டணியில் சேரும் என்பதே பேசு பொருளாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் பாமக தலைமையில் பாஜக மற்றும் சில கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைப்பதற்கான வியூகங்களை அக்கட்சியினர் தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போது இருந்தே 2024 மக்களவை தேர்தல் குறித்தான யூகங்களும் பேச்சுவார்த்தைகளும் ரெக்கை கட்டி பறந்து வருகின்றன. யார் யாரோடு கூட்டணி என்று இப்போதே சில தகவல்களும் உலாவுகின்றன.

மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்தாலும் பாஜகவை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் தனித்து களமிறங்க வாய்ப்பில்லை. மாநிலக் கட்சிகளுக்கு இணையாக கூட வாக்கு வங்கி இல்லாத அந்தக் கட்சி இதுவரை தனித்துப் போட்டியிட்டு சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் பெரிய அளவிலான வெற்றி பெற்றதில்லை.

English summary

As far as the DMK-AIADMK alliance is concerned with the parliamentary elections, the topic of discussion is which alliance the pattali makkal katchi will join. In this situation, there are reports that the party is actively promoting strategies to form an alliance with the BJP and some other parties under the leadership of the PMK