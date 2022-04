சூடு பிடிக்கும் ராம ஜெயம் கொலை வழக்கு...கொலையாளிகள் குறித்து தகவல் சொன்னால் ரூ. 50 லட்சம் பரிசு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருச்சி ராமஜெயம் கொலை வழக்கில், சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணையில் புதிய துப்பு துலங்கியுள்ளதாகவும், விரைவில் குற்றவாளிகளை நெருங்கி விடுவோம் எனவும் தமிழக காவல் துறை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. கொலையாளிகள் பற்றி தகவல் கூறுபவர்களுக்கு ரூ.50 லட்சம் ரொக்கப்பரிசு அறிவிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராமஜெயம் கொலை செய்யப்பட்டு வரும் மார்ச் 29ஆம் தேதியுடன் 10 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. குற்றவாளி யார் என்றும் எதற்காக ராமஜெயம் கொலை செய்யப்பட்டார் என்றும் ஒரு துரும்பைக் கூட கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

தமிழக காவல்துறை, சிபிசிஐடி, சிபிஐ என பலர் விசாரித்தாலும் ராமஜெயம் யாரால் எதற்காக கொலை செய்யப்பட்டார் என்று இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை

English summary

The Tamil Nadu Police has told the Chennai High Court that the Special Investigation Team (SIT) has lost new clues in the Trichy Ramajayam murder case and will soon approach the culprits. A cash reward of Rs 50 lakh has been announced for those who provide information about the killers.