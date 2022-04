மதுரையில் கோளரங்கம்...கோளாறான கேள்வி கேட்காதீங்க - சபாநாயகர் பேச்சால் சட்டசபையில் சிரிப்பலை

Chennai

சென்னை: கோளரங்கம் பற்றிய கேள்வி எழுப்பும் போது அதற்கு துணை கேள்வியாக கோளாறான கேள்விகளை கேட்காதீர்கள் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு சட்டசபையில் சொன்னது உறுப்பினர்களிடையே சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது. தமிழகத்தில் புதிய கோளரங்கம் அமைக்க திட்டமிட்டால் மதுரையில் அமைக்க முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டசபையில் இன்று கேள்வி நேரத்தின்போது கந்தவர்ககோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சின்னதுரை மற்றும் மதுரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜன் செல்லப்பா தங்கள் தொகுதிகளுக்கு கோளரங்கம் வேண்டும் என கேள்விகள் எழுப்பினர்.

இதற்கு உயர்கல்வில்துறை அமைச்சர் க.பொன்முடி பதில் அளித்துப் பேசினார். இந்நிலையில், சட்டசபை உறுப்பினர் கோவிந்தசாமி மாணவர் சேர்க்கைக்கு கூடுதல் கட்டிடம் வேண்டும் என கேட்டார். இதற்கு சபாநாயகர் அப்பாவு, ஏங்க கேள்வி கோளரங்கம், துணை கேள்வி கேட்டால் விவரமா கேட்க வேண்டாமா என கேட்டார்.

மிரட்டலாம், உருட்டலாம் என நினைக்காதீர்கள்.. அப்பாவு கண்டிப்பு.. தங்கமணியை ஆப் செய்த செந்தில்பாலாஜி!

English summary

New planetarium in Madurai: Ponmudi Speak in Tamil Nadu assembly - Appavu reaction When asked about the planetarium, Speaker Appavu told the assembly not to ask obscene questions as a supplementary question, which caused laughter among the members. Higher Education Minister Ponmudi said that if a new planetarium is planned to be set up in Tamil Nadu, it will be given priority to set up in Madurai.