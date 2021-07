ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்தரநாத் குமார் எம்.பிக்கு புதிய பதவி - மத்திய அரசு புதிய உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மத்திய அரசின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகத்தின் நீதி பரிபாலன குழு உறுப்பினராக ரவீந்தர நாத்தை நியமித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது. மத்திய அமைச்சராவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரவீந்தரநாத் குமார், நீதி பரிபாலன குழு உறுப்பினராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 3 ஆண்டுகள் இந்த பதவியில் அவர் இருப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாக உறுப்பினர்களாக அதிமுக எம்.பி.ரவீந்திரநாத் குமார் மற்றும் திமுக எம்.பி தயாநிதி மாறன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

தேனி தொகுதியில் போட்டியிட்டு ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்திரநாத் எம்பியானதும் அவர் மத்திய அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அமைச்சரவையில் ரவீந்தரநாத் இடம்பெறவில்லை. அண்மையில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட மத்திய அமைச்சரவையிலும் அதிமுகவுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. மாறாக தமிழக பாஜக தலைவர் எல் முருகன் இடம்பெற்றிருந்தார்.

English summary

Raveendranath Kumar, who is expected to be the Union Minister, has been appointed as a member of the Judicial Administration Committee. It has been reported that he will be in this post for 3 years.