வங்கக்கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்தம்..புயலாக மாறுமா? வானிலை ஆய்வு மையம் சொன்னது இதுதான்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக்கடலில் அந்தமான் அருகே டிசம்பர் 5ஆம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. அதேபோல காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி படிப்படியாக வலுப்பெற்று புயலாக மாற வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.

படிப்படியாக வலுப்பெறும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி டிசம்பர் 8,9ஆம் தேதிகளில் புயலாக மாறும் என்றும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாட்டால் தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஊத்து பகுதியில் 9 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கீழ் கோத்தகிரி எஸ்டேட், சிவகிரி, மாஞ்சோலை பகுதியில் தலா 6 பர்லியார் , கீழ் கோதையாறு , அடையாமடை , நாலுமுக்கு , கருப்பாநதி அணை பகுதியில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

லா நினா..வெகுவாக குறைந்த வடகிழக்கு பருவமழை..குளிருக்கு காரணம் கூறிய பாலச்சந்திரன்

English summary

The Meteorological Department has announced that a low pressure area is likely to form in the Bay of Bengal near Andaman on December 5. Similarly, the Meteorological Department has also said that there is a possibility that the low pressure area will gradually strengthen and become a storm.