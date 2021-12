செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மக்கள் உஷார்... அடுத்த 2 மணிநேரத்திற்கு மழை

Chennai

சென்னை : வடகிழக்கு பருவக் காற்று காரணமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த 5 நாட்களில் மழை பெய்யும் இடங்கள் குறித்த அறிவிப்பை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது.

இன்னிலையில் இன்று அடுத்த 2 மணிநேரத்திற்கு செங்கல்பட்டு மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என தெரிவித்துள்ளது.

விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

The Chennai Meteorological Department has forecast light to moderate rains in Chengalpattu and Villupuram districts for the next two hours.