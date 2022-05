’திரும்ப வந்துட்டேனு சொல்லு’ உண்மையிலேயே சமாதி நிலையில் நித்யானந்தா?பணத்துக்கு போடும் பக்கா ப்ளானா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தான் மரணமடையவில்லை சமாதி நிலையில் இருக்கிறேன் என திடீர் பதிவு மூலம் மீண்டும் உலக அளவில் பேசு பொருளாக இருக்கும் நித்யானந்தா உண்மையிலேயே சமாதி நிலையில் இருக்கிறாரா அல்லது பண நெருக்கடி காரணமாக பக்தர்களை ஏமாற்றுகிறாரா என சமூக வலைதளங்களில் எழுந்துள்ளது.

பலாத்கார வழக்கு, கடத்தல், மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வரும் சாமியார் நித்யானந்தா, அவ்வப்போது பக்தர்களுக்கு சத்சங்கம் என்ற பெயரில் ஆன்மிக சொற்பொழிவுகளை சமூக வலைதளங்களின் வாயிலாக ஆற்றி வருகிறார்.

இந்நிலையில் தலைமறைவாக உள்ள இவர், இந்துக்களுக்கு என தனி கைலாசா நாடு ஒன்றை உருவாக்கிவிட்டதாக பிரகடனபடுத்திய அவரை போலீசார் தேடி வரும் நிலையில், அவர் எங்கிருக்கிறார் என இதுவரை கண்டறிய முடியவில்லை.

Nithyananda, who is the talk of the world again with the sudden post that he is in a state of samadhi where he is not dead, has arisen on social media whether he is really in a state of samadhi or is cheating devotees due to money crisis.