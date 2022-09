”திமுக ஆட்சியில் உருப்படியான திட்டம் எதுவும் இல்லை” காலை சிற்றுண்டி திட்டம் குறித்து ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுக ஆட்சியில் திட்டத்திற்கு பெயர் வைக்கும் பணிகள் மட்டுமே நடப்பதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல் அமைச்சர் அண்ணாதுரையின்114-வது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி இன்று வாலாஜா சாலையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

இதனைத்தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், பாமர மக்களும் ரசியலில் நிர்வாகத்திற்கு வர முடியும் என்று அனைவருக்கும் நிரூபித்து காட்டியவர். அரசியலில் சகிப்புத்தன்மை வேண்டும் என்று அண்ணா கூறினார். ஆனால் அதற்கு மாறாக எதிர்க்கட்சிகளை ஒடுக்க வேண்டும் என்ற நாகரீகமற்ற அரசியல் திமுக எடுத்து செல்கிறது.

யார் 2 அமைச்சர்கள்?.. ஸ்டாலின் பங்கேற்கும் திமுகவின்

English summary

Former AIADMK Minister Jayakumar has criticized that DMK Government is giving good names for Every Scheme. But no good work is done.