வீட்டு கேட்டை திறந்து வைத்து காத்திருந்த பன்னீர்.. ஒருவரும் வரலை.. அதிர்ந்த ஓபிஎஸ்.. என்னாச்சு?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் வீட்டில் ஒரு ஈ காக்கை கூட இல்லாமல் வெறிசேசோடி கிடந்தது அந்த தரப்புக்கு பின்னடைவாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பும் இரட்டை தலைமை வேண்டும் என பன்னீர் செல்வம் தரப்பு விரும்புகிறார்கள். இதனால் அதிமுகவில் மோதல்கள் பெரிய அளவில் வெடித்துள்ளன.

அதிமுக பொதுக் குழுவில் ஓபிஎஸ்ஸை எடப்பாடி தரப்பு அவமதித்து அனுப்பினர். அது போல் அவரது பெயர் நமது அம்மா நாளிதழில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் வரும் 11 ஆம் தேதி அதிமுகவின் பொதுக் குழு மீண்டும் கூடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேடைக்கு வராத ஓபிஎஸ் தரப்பு.. கெத்தாக ஆதரவாளர்களுடன் அமர்ந்திருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. என்னாச்சு?

English summary

No more cadres in OPS house today which gives shock to that faction. But crowd in EPS home increases day by day.