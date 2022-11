தினம் ரூ.2,200 சம்பாதிப்பவர் ஏழையா? பொருளாதார இடஒதுக்கீடு அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது- ஸ்டாலின் ஆவேசம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆண்டு வருமானம் 2.5 லட்சத்திற்கு மேற்பட்டோர் வருமான வரி செலுத்தும் நிலையில் 8 லட்சத்திற்கும் சம்பாதிப்பவர்கள் ஏழைகளா? என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். சமூக, கல்வி ரீதியாக மட்டுமே இட ஒதுக்கீடு மட்டுமே தேவை என்றும் பொருளாதார ரீதியான இட ஒதுக்கீடு என்பது தேவையில்லை என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

10 சதவீத இடஒதுக்கீடு விஷயத்தில் தமிழக அரசின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் காலை 10:30மணியளவில் நடைபெற்றது. இந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சி சார்பாகவும் 2 பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். அதிமுக இந்த கூட்டத்தை புறக்கணித்தது.

தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில், திமுக சார்பில் பொன்முடி, வில்சன், மதிமுக சார்பில் வைகோ, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் தொல். திருமாவளவன், ரவிக்குமார், காங்கிரஸ் சார்பில் செல்வப்பெருந்தகை பங்கேற்றுள்ளனர். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் முத்தரசன், கொங்கு மண்டல தேசிய கட்சி சார்பில் சின்ராஜ், மனித மக்கள் கட்சி சார்பில் ஜவாஹிருல்லா பங்கேற்றுள்ளனர். இதேபோல் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் நாகை மாலி, சின்னத்துரை, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் பாலு, வெங்கடேஸ்வரன் ஆகியோர் பங்கேற்றுள்ளனர். தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் வேல்முருகன் ஆகியோர் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்றிருக்கின்றனர்.

உயர்ஜாதி இடஒதுக்கீடு.. ஸ்டாலின் தலைமையில் கூடியது அனைத்து கட்சி கூட்டம்! அதிமுக “ஆப்சென்ட்”'

English summary

Are people with annual income above 2.5 lakhs paying income tax and those earning more than 8 lakhs poor? Chief Minister Stalin has asked. Chief Minister MK Stalin said that only social and educational reservation is needed and economic reservation is not necessary.