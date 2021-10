தமிழகத்தில் 10,11,12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு காலாண்டு- அரையாண்டு தேர்வு இல்லை

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழகத்தில் 10, 11 , 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு நடப்பாண்டில் காலாண்டு, அரையாண்டுத் தேர்வுகள் நடத்தப்பட மாட்டாது என பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் தமிழகத்தில் 10, 11, 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடப்பாண்டில் காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வுகள் நடத்தப்பட மாட்டாது.

மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் நேரடியாக பொதுத் தேர்வை அவர்கள் சந்திப்பார்கள். இந்த பொதுத் தேர்வுக்கு முன் மாணவர்கள் பயிற்சி பெறும் வகையில் டிசம்பர் மாதம் தேர்வு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு திட்டமிட்டபடி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றார்.

English summary

Minister Anbil Mahesh says that there will no quartely and Half yearly exam for 10, 11, 12th students for this academic year.