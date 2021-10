தீபாவளிக்கு இறைச்சி கடைகள் திறப்பு விவகாரம்.. பாஜகவின் நாராயணன் திருப்பதி அரசுக்கு அதிரடி கேள்வி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மகாவீரர் நினைவு நாளன்று தீபாவளி திருநாள் என்பதால் இறைச்சி கடைகளை மூடும் வழக்கத்தை தவிர்த்து திறக்க சொல்கிற தமிழக அரசு, வள்ளலார் பிறந்த தினத்தன்று தீபாவளி வந்தால் அதே நிலைப்பாட்டை கொள்ளுமா? என்று பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

தீபாவளி திருநாள் இந்த ஆண்டு நவம்பர் 4ம்தேதி வருகிறது. மக்கள் பண்டிகையை முன்னிட்டு புத்தாடை வாங்கி, இனிப்புகளை வாங்கி, பட்டாசுகளை வாங்கி உற்சாக உற்சாக கொண்டாட தயாராகி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் தீபாவளி பண்டிகை அன்று மகாவீரர் நினைவு தினம் வருகிறது. அதையொட்டி நேற்று சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பில், மகாவீரர் நினைவு நாளையொட்டி நவம்பர் 4ம்தேதி அன்ற ஆடு, மாடு, இதர இறைச்சிக் கடைகளில் இறைச்சி விற்பனை செய்வதற்கும் தடை செய்யப்படுகிறது. பல்பொருள் அங்காடிகள், வணிக வளாகங்களில் பதப்படுத்திய இறைச்சி விற்பனை செய்யவும் தடை செய்யப்படகிறது என்று அறிவிக்கப்பட்டது

Since Deepavali is a festival on Mahavira Memorial Day, will the Tamil Nadu government, which says to open meat shops except for the usual ones, take the same stand if Deepavali falls on Vallalar's birthday? The government, which claims to order the reopening of the will of the majority of the people.