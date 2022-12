வில்லனை காணோமே! கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்லை! கிறிஸ்துமஸ் அன்று மழை வருமா.. வெதர்மேன் அப்டேட்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கிறிஸ்துமஸ் தினத்தின் போது சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்யுமா பெய்யாதா என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் விளக்கியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த நவம்பர் மாதம் தொடங்கியது. இந்த சீசனின் முதல் புயலாக மாண்டஸ் புயல் சென்னை- மகாபலிபுரம் இடையே கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பு கரையை கடந்தது.

இந்த நிலையில் அந்தமானை ஒட்டிய வங்கக் கடல் பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு குறைந்த காற்றழுத்தம் உருவானது. இது இலங்கையை நோக்கி நகரக் கூடும் என கணிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் இந்த காற்றழுத்தம் தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்தமாக மாறியுள்ளது.

Tamilnadu Weather Update (Tamilnadu rains / Chennai Rains): Tamilnadu Weatherman Pradeep John posts says that Chennai and KTCC Belt would have got rains on Christmas day or not. North East monsoon started on November first week. This Season's first cyclone Mandous landfall and gone through Arabian Sea. Mocha Cyclone yet to form in Bay of Bengal.