ஏ.ஆர்.ரஹ்மானை இந்துத்துவக் கூட்டம் அச்சுறுத்துவதா? மீண்டும் மொழிப்போர் வெடிக்கும் -சீமான் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இந்தித் திணிப்புக்கு எதிரானக் கருத்தைக் கூறியதற்காக இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமானுக்கு அரசியல்ரீதியாக நெருக்கடி கொடுக்கவோ, மதரீதியாகத் தனிநபர் தாக்குதல் தொடுக்கவோ முற்பட்டால் கடும் எதிர்விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்திருக்கும் அறிக்கையில், "இந்தித்திணிப்புக்கு எதிரான நிலைபாட்டை முன்வைத்து, கருத்துத் தெரிவித்ததற்காக ஏ.ஆர்.ரகுமான் அவர்களைக் குறிவைத்து, இந்துத்துவக்கூட்டமும், வலதுசாரியினரும் தனிநபர் தாக்குதல் தொடுப்பதும், அவரை அச்சுறுத்த முனைவதுமான போக்குகள் கடும் கண்டனத்திற்குரியது.

நாட்டின் ஆட்சியும், அதிகாரமும் தங்கள் வசமிருக்கும் துணிவிலும், திமிரிலும் வெளிப்படும் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்ட செயல்பாடுகளையும், வன்மப்பரப்புரைகளையும் ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது என உறுதிபடத் தெரிவிக்கிறேன்.

காளி நிறம் கருப்புதானே.. ஏஆர் ரஹ்மான் வெளியிட்ட

English summary

Seeman, the co-ordinator of the Naam Tamil Party, has warned that any attempt to launch a political or religious personal attack on composer AR Rahman for speaking out against the Hindi dump will have serious repercussions. இந்தித் திணிப்புக்கு எதிரானக் கருத்தைக் கூறியதற்காக இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமானுக்கு அரசியல்ரீதியாக நெருக்கடி கொடுக்கவோ, மதரீதியாகத் தனிநபர் தாக்குதல் தொடுக்கவோ முற்பட்டால் கடும் எதிர்விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.