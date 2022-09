நுபுர் சர்மாவும், ஆ ராசாவும் ஒன்னுதான்! இந்துமதம் குறித்த சர்ச்சையால் வெகுண்டெழுந்த காயத்ரி ரகுராம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்துவாக இருக்கிற வரை சூத்திரன். சூத்திரனாக இருக்கின்ற வரை விபச்சாரியின் மகன் என திமுக எம்பி எச் ராசா பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் நுபுர் சர்மாவும், ஆ ராசாவும் ஒன்று தான் என காயத்ரி ரகுராம் ட்விட் செய்துள்ளார்.

திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளராகவும், எம்பியாகவும் இருப்பவர் ஆ ராசா. இவர் அடிக்கடி சர்ச்சையில் சிக்கி வருகிறார். அதாவது இவர் பேசும் பேச்சுகள் சில நேரம் விவாதத்துக்கு உள்ளாகி சர்ச்சையாகி விடும்.

இந்நிலையில் தான் சமீபத்திய நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ஆ ராசா பேசிய வீடியோ இணையதளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

ஏகலைவன் கட்டைவிரல் ஏன் கேட்கப்பட்டது என நான் கேட்கப் போவதில்லை.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வில்சன் 'தெறி’!

English summary

A Shudra as long as he is a Hindu. Gayatri Raghuram tweeted that Nupur Sharma and Ah Rasa are one and the same when DMK MP H Rasa said that he was the son of adulterer while being a Shudra.