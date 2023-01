இடைத்தேர்தல் கோதாவில் இறங்கிய ஓபிஎஸ்.. நான் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர்.. ‘இரட்டை இலை’ எங்களுக்கே - பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட உள்ளோம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிரடியாக அளிவித்துள்ளார். இரட்டை இலை சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுவோம் என்றும் ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், பாஜக, பாமக, த.மா.கா உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை கோருவோம் என்றும், பாஜக போட்டியிட விரும்பினால் நாங்கள் ஆதரவு அளிப்போம் என்றும் ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக ஓ.பி.எஸ் ஈபிஎஸ் என இரு அணிகளாகப் பிரிந்துள்ள நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் தொடர்பான தனது நிலைப்பாட்டை அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல்..அனலடிக்கும் களம்..அதிமுக - பாஜக பேச்சு..களமிறங்கும் ஓபிஎஸ்

English summary

O. Panneerselvam has announced that their team is going to contest on behalf of AIADMK in the Erode East constituency by-election. OPS also said that they will compete in the double leaf symbol.