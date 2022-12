நீ வேணா புதுக்கட்சி ஆரம்பிச்சு பாரு! காரில் ஏறிய போதே வந்த மெசேஜ்! கடுகடுத்த ஓபிஎஸ்..இதுதான் காரணமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இவ்வளவு காலமும் 'அண்ணன் எடப்பாடி' என்றே பேசி வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அவரது அணி தரப்பில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இபிஎஸ்ஸை மிகவும் கடுமையாக அதுவும் ஒருமையில் பேசியது பலரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியது. தற்போது அதற்கு பின்னணி என்ன என்பது வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் கிட்டத்தட்ட 7 மாதங்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் நிலையில் இருவருக்குமிடையிலேயான மோதலும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.. ஓபிஎஸ்ஸை இபிஎஸ்ஸோ, இபிஎஸ்ஸை ஓபுஎஸ்ஸோ மறைமுகமாகவே விமர்சித்து வந்தனர்.

ஆனால் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னதாக நடைபெற்ற அதிமுக ஓபிஎஸ் தரப்பு ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அரங்கேறிய நிகழ்வுகள், அதற்கு நேர்மாறாக அரங்கேறின. ஆரம்பத்தில் இருந்து இபிஎஸ்ஸை 'அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி' அவர்கள் என பேசி வந்த ஓபிஎஸ் ஒருமையில் வசைபாடியது அனைவராலும் ஆச்சர்யமாக பார்க்கப்பட்டது.

English summary

O. Panneerselvam, who has been talking about 'Annan Edappadi' for so long, surprised many people when he spoke strongly against EPS in a consultation meeting held by his team a few days ago. Now what is behind it is revealed.