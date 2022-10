மாண்புமிகு எதிர்கட்சி துணை தலைவரே! ஓபிஎஸ்ஸை அன்புடன் அழைத்த அப்பாவு! ஓபிஎஸ் கேட்டாரு பாருங்க கேள்வி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக சட்டசபை கூட்டத் தொடரை புறக்கணித்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி அணி எம் எல் ஏக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் கூட்டத் தொடரில் பங்கேற்ற ஓ பன்னீர்செல்வத்தை மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் என அப்பாவு அழைத்தார். இது தொடர்ந்து பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் தமிழகத்தில் கோசாலை அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.

தமிழக சட்டசபை கூட்டத் தொடர் நேற்று கூடிய போது எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் விவகாரம் தொடர்பாக அதிமுக உறுப்பினர்கள் அமலியில் ஈடுபட்டதோடு கடுமையாக தங்களது எதிர்ப்புகளை பதிவு செய்தனர்.

இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானம், தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணை ஆணையங்களின் அறிக்கையை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு பேசலாம் என சபாநாயகர் அப்பாவு கூறியதை ஏற்காமல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்து ரகளையில் ஈடுபட்டனர்.

while the Edappadi Palaniswami team MLAs were protesting against the Tamil Nadu Assembly session, speaker Appavu invited O Panneerselvam, who participated in the assembly session as the Honorable Deputy Leader of the Opposition. Following this, O Panneerselvam demanded to set up Kosalas for helpless cattle in Tamil Nadu.