‘ஓபிஎஸ் நீக்கம் செல்லும்’ - மீண்டும் திரும்பிய ஆகஸ்ட் 17 நிலை.. ஐகோர்ட் தீர்ப்பால் ஓபிஎஸ் டீம் ஷாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை இன்று ஐகோர்ட் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு ரத்து செய்திருப்பதால், அந்தப் பொதுக்குழுவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டது செல்லும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஈபிஎஸ் தரப்பு கூட்டிய பொதுக்குழு செல்லும் என்று பிறப்பித்த உத்தரவின் மூலம், மீண்டும் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதிக்கு முந்தைய நிலை நீடிக்கும்.

அதன்படி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அவரது ஆதரவாளர்கள் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டது செல்லுபடியாகும்.

எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறார். இதனால் மீண்டும் கடந்த தீர்ப்புக்கு முன்னர் நிலவிய குழப்பமான நிலையே ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

As two-judge bench of High Court quashed the order of single judge verdict on AIADMK general committee meeting was invalid, then O.Panneerselvam removed from the party in that general committee is valid.