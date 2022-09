போனில் கிடைத்த டெல்லி சிக்னல்.. நோ டென்ஷன்.. ‘தோற்றாலும்’ - ஓபிஎஸ் உற்சாகத்துக்கு பின்னணி இதுதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஐகோர்ட் தீர்ப்பால் பின்னடைவைச் சந்தித்த ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு, டெல்லியின் ஆதரவு உறுதி எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதால் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு இருந்து வருகிறார் எனக் கூறப்படுகிறது.

தனக்கு எதிரான தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று அப்பீல் செய்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், டெல்லியின் ஆதரவை எதிர்பார்த்து வருகிறார்.

இதற்கிடையே, எடப்பாடி தரப்பினரின் சில மூவ்களால் ஓபிஎஸ் ஷாக் ஆகியிருந்தாலும் கூட, டெல்லியில் இருந்து கிடைத்த பதிலால் மீண்டும் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறாராம்.

தீர்ப்பின் சில பாயிண்டுகள் முரண்பட்டு இருப்பதால், வழக்கு நமக்கு சாதகம் தான் என சட்ட வல்லுநர்களும் உறுதியாகத் தெரிவித்திருப்பதால் வழக்கில் 'தோற்றாலும்' அசராமல் நிற்கிறாராம் ஓபிஎஸ்.

English summary

O.Panneerselvam, who had suffered a setback due to the High Court's decision, is said to be very confident as Delhi's support has been assured.