காலியான மெயின் விக்கெட்! கூட்டிலிருந்து பறந்த கோவை செல்வராஜ்! உடனே அறிக்கை விட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் படைத் தளபதிகளில் ஒருவராக இருந்த கோவை செல்வராஜ், ஓபிஎஸ் அணியிலிருந்தும் , அதிமுகவில் இருந்தும் விலகுவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், கோவை மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் பதவியிலிருந்து கோவை செல்வராஜ் விலக்கப்படுவதாகவும் , இதுவரை 3 மாவட்டங்களாக இருந்த கோவை அதிமுக 4 அமைப்பு மாவட்டங்களாக செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதிமுக இரட்டை தலைமை ஒழிக்கப்பட்டு ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தை கையில் எடுத்ததிலிருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிகழ்ந்து வந்த பனிப்போர் தற்போது எரிமலையாய் வெடித்துக் கிளம்பி இருக்கிறது.

ஆரம்பத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆவேசமாக இல்லாமல் அமைதிப் போக்கை கையாண்டு வந்த நிலையில் அதற்கான பலனும் அவருக்கு கிடைத்தது. அதே நேரத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பு அறிக்கைகள் என அதிரடி காட்டினார் ஓபிஎஸ்.

ஓபிஎஸ்-சின் தளபதி போல இருந்தாரே கோவை செல்வராஜ்.. அவருக்கு சப்போர்ட்டா என்னவெல்லாம் பேசினார் தெரியுமா

English summary

kovai Selvaraj, who was one of O. Panneerselvam's force commanders in the AIADMK single leadership issue, has announced his resignation from the OPS team and the AIADMK, while O. Panneerselvam has announced that kovai Selvaraj will be removed from the post of district secretary of Coimbatore.