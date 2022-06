நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை.. மாஸாக எண்ட்ரி கொடுக்கப் போகும் சசிகலா! அதுவும் ’அவர்’ கூட சேர்ந்து..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஓரம் கட்டப்பட்டுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் விரைவில் சசிகலாவை சந்திக்க இருப்பதாகவும், நாளை மறுநாள் நடக்கவுள்ள செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி நீதிமன்றத்தை ஓபிஎஸ் நாட இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுக செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் நாளை மறுதினம் அதாவது 23ஆம் தேதி நடைபெறும் என அக்கட்சி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து நாளொரு வண்ணம் பொழுதொரு மேனியுமாக பல்வேறு திருப்பங்களை சந்தித்து வருகிறது அக்கட்சி..

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சென்னையில் ராயப்பேட்டை அதிமுக அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில், ஒற்றைத்தலைமை கோரிக்கை எழுந்ததில் இருந்து தற்போது நொடிக்கு நொடி பரபரப்பாகவே உள்ளது அதிமுக வட்டாரங்கள்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு தடை கேட்ட வழக்கை முன்கூட்டியே விசாரிக்க முடியாது: சென்னை நீதிமன்றம்

English summary

It has been reported that O. Panneerselvam, who has been almost sidelined from the AIADMK, will soon meet Sasikala and the OBS will seek a court order to restrain the working committee and the general assembly from taking place the next day.