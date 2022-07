அங்க ஆரம்பிச்சது ஓபிஎஸ் சரிவு.. கையை விட்டுப் போகும் அதிமுக.. ‘மறைமுக மெசேஜ்’ - இனி அவ்ளோதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக, ஓ.பன்னீர்செல்வம் வசமிருந்து நழுவிக் கொண்டிருப்பது தெள்ளத் தெளிவாகி வருகிறது. அதிமுக தலைமைக் கழகம் கைவிட்டுப் போனது தான் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ADMK பொதுக்குழு வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

பொதுக்குழுவைக் கூட்டி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை கட்சியில் இருந்து தூக்கிவிட்டு தனது ஆதரவாளர்களை பதவியில் நியமித்து வருகிறார்.

அதேபோல, ஓ.பன்னீர்செல்வமும், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களை கட்சியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, புதிய நிர்வாகிகளை நியமித்து வருகின்றனர். ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஒரு அணியாகவும், எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு அணியாகவும் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கை, ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு எதிராக அமைந்துள்ளது. இது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினருக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The action of the Election Commission is against O. Panneerselvam. The Election Commission has sent a letter to the address of the ADMK leadership regarding the all-party meeting. Supporters of EPS claim that the Election Commission has recognized EPS itself as a letter has been sent to the head office under Edappadi Palaniswami.