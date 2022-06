தவறான பாதையில் செல்லும் ஓபிஎஸ்.. தப்புக்கு மேல தப்பு.. எம்ஜிஆர் பாட்டு பாடி விமர்சித்த ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாதை தவறிய கால்கள் விரும்பிய ஊர் சென்று சேர்வதில்லை என்ற எம்ஜிஆர் பாடல் போல, தவறான பாதையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சென்று கொண்டிருக்கிறார் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளர்.

இன்று அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கட்சி நிர்வாகிகள் பலரும் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், ஒற்றைத் தலைமையாக எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியேற்க பெரும்பாலான கட்சி நிர்வாகிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். ஊரோடு ஒத்து வாழ் என்பதற்கேற்ப ஓபிஎஸ் முடிவெடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

O. Panneerselvam is doing more wrong than wrong. OPS is going in wrong direction, says former minister D. Jayakumar.